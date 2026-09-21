A região Norte terá uma terça-feira (22) sob forte calor, registrando marcas térmicas expressivas nos termômetros de diversas localidades. O pico de calor deve ocorrer em Bonópolis e Novo Planalto, onde as máximas atingem os 40,0°C, seguidas de perto por Mundo Novo, com 39,9°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas no início do dia estão previstas para Niquelândia, com 22,0°C, e Porangatu, que deve registrar 22,5°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve ficar em torno de 40,08%, com a maior taxa registrada em Mozarlândia, que alcança 70,0%. Essa mesma cidade também lidera a probabilidade de chuva no território, apontando 55,0% de chance de precipitação, enquanto a média geral de possibilidade de chuva na região fica em apenas 7,31%, evidenciando o predomínio de tempo seco na maior parte dos municípios.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 39,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 38,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 40,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campinaçu: máxima 36,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 37,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 39,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Crixás: máxima 38,1°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 39,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 39,3°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 38,0°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Minaçu: máxima 38,2°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 39,5°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 38,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 35,0% | chuva noite 55,0%Mundo Novo: máxima 39,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 39,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Niquelândia: máxima 37,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 39,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 39,0°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 40,0°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 39,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 39,1°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 39,6°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 39,3°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 39,0°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 37,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.