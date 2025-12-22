A região Norte terá tempo com temperaturas elevadas na terça-feira (23). As cidades mais quentes serão Bonópolis, com máxima de 31.4°C, Campos Verdes, com 31.1°C, e Santa Terezinha de Goiás, com 31.1°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 19.7°C, e Campinaçu, com 20.3°C.A umidade média na região será de 75.78%, com as maiores taxas de umidade em Campos Verdes, Mundo Novo e Santa Terezinha de Goiás, todas com 88.0% à noite. A probabilidade média de chuva é baixa, em 9.3%. No entanto, algumas cidades terão uma chance um pouco maior, como Campos Verdes, Niquelândia e Santa Terezinha de Goiás, com 25.0% de probabilidade de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bonópolis: máxima 31.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 28.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Campinorte: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Formoso: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Minaçu: máxima 29.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 30.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Mutunópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 28.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 30.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Trombas: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 30.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.