A região Norte terá grande chance de chuva amanhã, terça-feira (23). Este tempo será a principal característica para o dia. As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 34.3°C, Novo Planalto, com 34.2°C, e Bonópolis, com 34.1°C. As cidades mais frias serão Niquelândia, registrando mínima de 17.2°C, e Formoso, com 17.3°C.A umidade média na região Norte será de 56.04%. As cidades com maiores índices de umidade incluem Uruaçu, com 79.0%, Santa Terezinha de Goiás, com 73.0%, e Porangatu, com 72.0%. A probabilidade de chuva para a região é de 87%. As cidades com maiores probabilidades de chuva, quando disponíveis, são Campinaçu, Campinorte e Campos Verdes, todas com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 33.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 33.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 33.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.0°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 32.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.5°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 34.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.5°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.