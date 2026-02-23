A região Norte terá uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira (24), com essa sendo a principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão em Novo Planalto, com máxima de 27.5°C, Mundo Novo, com 27.3°C, e Porangatu, também com 27.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Niquelândia, atingindo 20.2°C, e Campinaçu, com 20.5°C.A umidade do tempo na região terá uma média de 89.02%, com Mozarlândia, Uruaçu e Alto Horizonte apresentando os maiores índices de umidade. A probabilidade de chuva é alta, com média regional de 62.21%. Cidades como Formoso e Trombas terão 95.0% de chance de chuva, enquanto Estrela do Norte terá 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Amaralina: máxima 26.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%Bonópolis: máxima 26.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 25.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 25.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Campos Verdes: máxima 26.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Crixás: máxima 25.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 80.0%Estrela do Norte: máxima 26.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 55.0%Formoso: máxima 26.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Mara Rosa: máxima 25.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Minaçu: máxima 27.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Montividiu do Norte: máxima 26.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 26.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Mundo Novo: máxima 27.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Mutunópolis: máxima 26.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Niquelândia: máxima 24.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Nova Crixás: máxima 26.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Novo Planalto: máxima 27.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 60.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 70.0%São Miguel do Araguaia: máxima 27.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Trombas: máxima 26.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 35.0%Uirapuru: máxima 26.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 25.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.