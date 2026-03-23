A região Norte terá grande chance de chuva nesta terça-feira (24). O tempo apresentará temperaturas elevadas em algumas localidades, como Mundo Novo, que atingirá 30.1°C, Bonópolis com 29.7°C, e São Miguel do Araguaia com 29.4°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas incluem Niquelândia, com 19.6°C, e Campinaçu, com 20.0°C.A umidade do tempo na região registra uma média de 86.13%, com destaque para Novo Planalto, onde a umidade atinge 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 54.9%. No entanto, cidades como Campinaçu e Trombas registram alta probabilidade de 95.0%, enquanto Porangatu tem 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Amaralina: máxima 28.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Campinaçu: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Campinorte: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Estrela do Norte: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Formoso: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Mara Rosa: máxima 27.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Minaçu: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Montividiu do Norte: máxima 29.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Mozarlândia: máxima 29.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Mundo Novo: máxima 30.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 26.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Nova Crixás: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 65.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Novo Planalto: máxima 29.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Porangatu: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Trombas: máxima 28.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Uirapuru: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Uruaçu: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.