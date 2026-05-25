A região Norte terá tempo de altas temperaturas amanhã, terça-feira (26). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com máxima de 34.3°C, Bonópolis, com 34.1°C, e Mozarlândia, também com 34.1°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Niquelândia, registrando 16.9°C, e Uruaçu, com mínima de 18.6°C.\nA umidade média na região ficará em torno de 56.1%. Os maiores índices de umidade noturna são esperados em Uruaçu, com 76.0%, e Niquelândia, com 73.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 3.85%, sendo que as cidades com as maiores probabilidades incluem Mozarlândia, Niquelândia e Novo Planalto, todas com 10.0% de chance.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 33.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%