A região Norte apresenta grande chance de chuva para a terça-feira (27) como principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Porangatu e Santa Tereza de Goiás, ambas com 34.0°C, e Minaçu, com 33.6°C. Já as menores temperaturas ocorrerão em Niquelândia, com 20.7°C, e Mutunópolis, com 20.9°C.A umidade média do tempo na região será de 71.28%. As cidades com maior umidade são Bonópolis, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia, todas com 88.0%. A probabilidade média de chuva é de 35.8%, mas Mundo Novo, Crixás e Nova Crixás destacam-se com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Amaralina: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Bonópolis: máxima 32.5°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Campinaçu: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 45.0%Campinorte: máxima 32.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campos Verdes: máxima 33.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Estrela do Norte: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Formoso: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Minaçu: máxima 33.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 70.0%Montividiu do Norte: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 32.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Mundo Novo: máxima 33.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 32.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Niquelândia: máxima 31.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 33.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Porangatu: máxima 34.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Trombas: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 33.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Uruaçu: máxima 32.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.