A região Norte terá uma jornada de calor intenso nesta terça-feira (28), apresentando picos térmicos expressivos em diversas localidades. O município de Mundo Novo desponta com a máxima mais elevada do dia, alcançando 37,3°C, seguido de perto por Mozarlândia e Nova Crixás, ambas com termômetros marcando até 37,0°C. Por outro lado, marcas um pouco mais amenas serão registradas em Uruaçu, que deve registrar a menor mínima da região com 18,3°C, e em Niquelândia, onde os termômetros baixam a 18,7°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região se estabelece em 39,98%, com os maiores patamares sendo observados em Uruaçu, que atinge 58,0%, e Porangatu, com 56,0%. No que se refere às precipitações, a probabilidade média de chuva é de apenas 3,46%, caracterizando o predomínio de tempo seco. As chances de chuva, embora muito baixas, se concentram em Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, cidades que lideram com 10,0% de probabilidade de ocorrência.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 36,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 35,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 36,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 32,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 34,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 36,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 36,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 35,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 35,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 34,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 33,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Montividiu do Norte: máxima 35,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 37,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 37,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 35,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 34,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Nova Crixás: máxima 37,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 36,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 35,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 36,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 35,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 36,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 34,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.