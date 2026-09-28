A região Norte enfrentará uma terça-feira (29) de calor muito intenso, impulsionado por um forte aquecimento ao longo de todo o dia. As marcas mais extremas devem se concentrar em Mundo Novo, onde a máxima atinge 38,5°C, seguida de perto por Bonópolis e Nova Crixás, ambas com previsão de 38,4°C. Por outro lado, o amanhecer será um pouco mais ameno em municípios como Niquelândia, que deve registrar mínima de 22,0°C, e Campinaçu, com 22,8°C.O tempo seco predomina na maior parte do território, que apresenta umidade média de 47,65% e uma probabilidade quase nula de chuva, com média regional de apenas 0,1%. Os maiores índices de umidade se concentram em Mozarlândia, que alcança até 65,0%, e em Nova Crixás, registrando 62,0%. Com relação às precipitações, apenas a cidade de Uruaçu mostra alguma variação, apresentando uma chance modesta de chuva estimada em 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 38,0°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amaralina: máxima 37,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bonópolis: máxima 38,4°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 40,8°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 34,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campinorte: máxima 36,6°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campos Verdes: máxima 38,0°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 37,6°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Estrela do Norte: máxima 37,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 37,3°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mara Rosa: máxima 36,6°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 36,6°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montividiu do Norte: máxima 37,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,2°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 37,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 40,8°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mundo Novo: máxima 38,5°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 41,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mutunópolis: máxima 37,5°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Crixás: máxima 38,4°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 41,3°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,7°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Planalto: máxima 38,3°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,8°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 37,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 39,5°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 38,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 39,8°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Miguel do Araguaia: máxima 37,5°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 37,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uirapuru: máxima 38,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Uruaçu: máxima 36,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.