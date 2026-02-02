A região Norte terá uma grande chance de chuva na terça-feira (3). O tempo será marcado por essa característica. As cidades mais quentes serão São Miguel do Araguaia, com máxima de 29.6°C, Mozarlândia, com 29.5°C, e Campos Verdes, com 29.4°C. Já as temperaturas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 21.4°C, e Campinaçu, com 21.6°C.A umidade média na região será de 86.66%, com probabilidade de precipitação de 66.1% para o tempo geral. Cidades como Bonópolis, Campinorte e Campos Verdes apresentam as maiores probabilidades de chuva, com 75.0% em cada uma. Em relação à umidade, Estrela do Norte, Formoso e Mara Rosa terão os índices mais elevados, alcançando 93.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Amaralina: máxima 28.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Bonópolis: máxima 28.0°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 27.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Campos Verdes: máxima 29.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 28.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Estrela do Norte: máxima 28.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Formoso: máxima 27.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mara Rosa: máxima 28.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Minaçu: máxima 28.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 27.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mozarlândia: máxima 29.5°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Mundo Novo: máxima 29.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Mutunópolis: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Niquelândia: máxima 26.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nova Crixás: máxima 29.2°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 28.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.6°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 27.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Uirapuru: máxima 29.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.