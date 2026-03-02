A região Norte terá uma grande chance de chuva amanhã, terça-feira (3), como principal característica do tempo. Entre as cidades com as temperaturas mais elevadas, destacam-se Mozarlândia com 29.4°C, Nova Crixás com 29.3°C e Mundo Novo com 29.1°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Niquelândia, com 20.0°C, e Campinaçu, com 20.4°C.A umidade média na região será de 86.94%, com Montividiu do Norte alcançando a máxima de 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 55.38%. Cidades como São Miguel do Araguaia e Porangatu apresentam as maiores probabilidades de chuva, com 90.0% e 85.0% respectivamente, seguida por Minaçu com 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 28.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Amaralina: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Bonópolis: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Campinaçu: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campinorte: máxima 27.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Campos Verdes: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Crixás: máxima 28.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Estrela do Norte: máxima 27.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Formoso: máxima 27.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Mara Rosa: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Minaçu: máxima 27.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Montividiu do Norte: máxima 27.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Mozarlândia: máxima 29.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Mundo Novo: máxima 29.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Mutunópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Niquelândia: máxima 27.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nova Crixás: máxima 29.3°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 55.0%Novo Planalto: máxima 28.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Porangatu: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%São Miguel do Araguaia: máxima 28.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 60.0%Trombas: máxima 27.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Uirapuru: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Uruaçu: máxima 27.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.