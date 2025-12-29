A região Norte terá um tempo com grande chance de chuva amanhã, terça-feira (30). As cidades mais quentes da região serão Porangatu e Santa Tereza de Goiás, ambas com máxima de 34.4°C, seguidas por Campinorte, que registrará 33.9°C. Já as menores temperaturas do tempo serão observadas em Niquelândia, com mínima de 22.6°C, e Campinaçu, com 22.7°C.A umidade média na região Norte está prevista em 74.06%, com os maiores índices noturnos em Estrela do Norte, Mara Rosa e Mundo Novo, alcançando 87.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 34.0%, mas cidades como Campinorte e Uruaçu apresentarão 75.0% de chance de chuva, e Mundo Novo 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 32.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Amaralina: máxima 32.9°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Bonópolis: máxima 33.4°C, mínima 25.3°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 28.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Campinaçu: máxima 29.3°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 33.9°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 33.6°C, mínima 25.1°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 27.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Crixás: máxima 32.4°C, mínima 24.4°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Estrela do Norte: máxima 32.9°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Formoso: máxima 32.3°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.9°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 32.3°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 32.3°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 27.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 32.3°C, mínima 24.7°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 27.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Mutunópolis: máxima 32.3°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Niquelândia: máxima 29.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Nova Crixás: máxima 32.3°C, mínima 24.7°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 27.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 25.1°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 27.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Porangatu: máxima 34.4°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 27.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 24.6°C | sensação térmica máx 39.3°C | sensação térmica mín 27.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 25.1°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 27.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.3°C, mínima 24.8°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 27.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Trombas: máxima 32.3°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 33.6°C, mínima 25.1°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 27.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Uruaçu: máxima 33.9°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 37.5°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.