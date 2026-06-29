A região Norte terá tempo quente para terça-feira (30). As cidades mais quentes serão Mundo Novo, com máxima de 33.9°C, Bonópolis, atingindo 33.8°C, e Novo Planalto, com 33.7°C. Já as mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 16.9°C, e Uruaçu, com 17.2°C.A umidade média na região será de 50.1%. As cidades com os maiores índices de umidade durante a noite incluem Uruaçu, com 70.0%, Porangatu, com 66.0%, e Niquelândia, com 64.0%. A probabilidade média de chuva é de 0.1%, sendo que a maior probabilidade pontual é observada em Novo Planalto, com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 32.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 33.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 31.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 32.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 32.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 32.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 32.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 31.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 33.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 33.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.0°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 31.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 33.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 33.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 33.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 32.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 32.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 33.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 31.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.