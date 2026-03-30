A região Norte para terça-feira (31) apresenta uma grande chance de chuva, sendo esta a principal característica do tempo. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Mozarlândia, com máxima de 31.1°C, seguida por Mundo Novo e Nova Crixás, ambas com 30.9°C. As mínimas mais baixas ocorrerão em Niquelândia, atingindo 19.5°C, e em Campinaçu, com 20.4°C.A umidade média na região será de 77.38%, com destaque para Montividiu do Norte, que pode alcançar 91.0% de umidade noturna, e Formoso e Mutunópolis, com 90.0%. A probabilidade de chuva média é de 36.35%, mas cidades como Bonópolis e São Miguel do Araguaia têm uma probabilidade de 90.0% de chuva durante o dia, enquanto Mutunópolis registra 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Bonópolis: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 15.0%Campinaçu: máxima 27.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Campinorte: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 30.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 30.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 28.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Formoso: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Mara Rosa: máxima 28.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Minaçu: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 60.0%Montividiu do Norte: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 30.0%Mozarlândia: máxima 31.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 15.0%Niquelândia: máxima 28.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Nova Crixás: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Porangatu: máxima 29.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 15.0%Trombas: máxima 28.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Uirapuru: máxima 30.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.