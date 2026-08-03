A região Norte apresenta um dia ensolarado e sem previsão de alterações significativas nas condições do tempo nesta terça-feira (4). Os termômetros devem registrar marcas elevadas em municípios como Mundo Novo, que desponta com a máxima mais alta de 34,7°C, seguido por Nova Crixás, com 34,5°C, e Mozarlândia, que atinge 34,4°C. Em contrapartida, os momentos mais frios ocorrem em Niquelândia, com mínima de 17,3°C, e Uruaçu, com 17,8°C.A umidade relativa do ar média na região fica em 41,56%, sendo que os índices mais elevados devem ser observados em Uruaçu, com 60,0%, e Porangatu, com 56,0%. Já a probabilidade média de chuva para o território é de apenas 7,12%, com as maiores chances de precipitação registradas nas cidades de Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, onde a possibilidade não passa de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 32,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bonópolis: máxima 34,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Campinaçu: máxima 30,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campinorte: máxima 31,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 33,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Crixás: máxima 33,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 32,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Formoso: máxima 32,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 32,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Minaçu: máxima 31,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 33,2°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Mozarlândia: máxima 34,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mundo Novo: máxima 34,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 33,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Niquelândia: máxima 31,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 34,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 34,2°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Porangatu: máxima 33,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Miguel do Araguaia: máxima 33,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Trombas: máxima 33,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Uirapuru: máxima 33,7°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uruaçu: máxima 31,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.