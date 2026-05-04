A região Norte terá tempo de altas temperaturas amanhã, terça-feira (5). As cidades mais quentes serão Mozarlândia e Mundo Novo, ambas com máximas de 34.8°C, seguidas por Nova Crixás, com 34.6°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Niquelândia, com 18.8°C, e Uruaçu, com 19.5°C.A umidade média na região ficará em 54.42%, com Uruaçu apresentando a maior umidade noturna de 72.0%. A probabilidade média de chuva é de 2.69%, com os maiores índices de 10.0% em Campinorte, Campos Verdes e Alto Horizonte.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amaralina: máxima 33.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 34.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 30.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 34.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 34.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 33.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 32.7°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 32.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 33.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 34.8°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 34.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 33.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Niquelândia: máxima 31.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 34.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Planalto: máxima 34.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 33.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 33.5°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 34.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Uruaçu: máxima 32.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.