A região Norte apresenta grande chance de chuva para a terça-feira (6), indicando um tempo instável. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Porangatu e Santa Tereza de Goiás, ambas com 26.7°C, seguidas por Mozarlândia, com 26.5°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Niquelândia, com 20.1°C, e Mutunópolis, com 20.2°C.\nA umidade média na região será de 87.6%, com cidades como Bonópolis apresentando umidade de 93.0% à noite. A probabilidade média de chuva está em 50.6%, mas algumas localidades terão chances significativamente maiores, como Bonópolis, Campos Verdes e Niquelândia, todas com 75.0% de probabilidade de chuva durante o dia.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 23.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%