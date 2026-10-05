A região Norte deve registrar predomínio de sol e baixa possibilidade de precipitações nesta terça-feira (6), assegurando um dia firme para a maior parte dos municípios. Os termômetros devem registrar marcas elevadas, com destaque para as máximas em Montividiu do Norte, que alcança 35,0°C, Trombas, com 34,8°C, e Minaçu, com 34,7°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas ao amanhecer devem ocorrer em Niquelândia, com mínima de 20,7°C, e Campinaçu, onde os termômetros podem registrar 21,7°C.A média geral de umidade do ar na região é estimada em 65,85%, enquanto a probabilidade média de chuva fica em 10,29%. Os índices mais elevados de umidade concentram-se em Mozarlândia, que atinge 81,0%, e Nova Crixás, com até 80,0%. No quesito precipitação, Mozarlândia também apresenta a maior probabilidade de chuva da região, com índice de 20,0%, seguida por Bonópolis e Campinaçu, ambas com 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Amaralina: máxima 33,5°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 33,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Campinaçu: máxima 32,1°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campinorte: máxima 32,5°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campos Verdes: máxima 33,0°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Crixás: máxima 31,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Estrela do Norte: máxima 33,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Formoso: máxima 34,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 32,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Minaçu: máxima 34,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Montividiu do Norte: máxima 35,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 31,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Mundo Novo: máxima 33,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 33,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 32,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Nova Crixás: máxima 32,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Novo Planalto: máxima 34,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Porangatu: máxima 34,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%São Miguel do Araguaia: máxima 33,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Trombas: máxima 34,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 32,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Uruaçu: máxima 32,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.