A região Norte terá grande chance de chuva na terça-feira (7). O tempo será marcado por Nova Crixás, a cidade mais quente, registrando máxima de 32.3°C. Bonópolis e Campos Verdes também se destacam com máximas de 32.2°C. Em contraste, Niquelândia terá o tempo mais ameno, com mínima de 20.7°C, seguida por Campinaçu, com 21.9°C.\nA umidade média na região será de 75.29%, com Novo Planalto podendo atingir 90.0% de umidade. A probabilidade média de tempo com chuva fica em 31.25%, mas cidades como Mundo Novo e Nova Crixás apresentam 95.0% de chance de tempo com chuva, e São Miguel do Araguaia, 90.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Norte:\nAlto Horizonte: máxima 32.0°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%