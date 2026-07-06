A região Norte terá tempo de altas temperaturas para a terça-feira (7). As cidades mais quentes incluem Mundo Novo, com 35.3°C, Bonópolis, com 35.0°C, e Novo Planalto, também com 35.0°C. As temperaturas mínimas, por sua vez, ficarão em Niquelândia com 16.5°C e Uruaçu com 16.7°C.A umidade média na região será de 43.23%, com Uruaçu apresentando o maior índice de umidade noturna, atingindo 60.0%. A probabilidade de chuva é inexistente, com índice de 0.0% em toda a região.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 34.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amaralina: máxima 33.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bonópolis: máxima 35.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinaçu: máxima 31.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campinorte: máxima 32.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campos Verdes: máxima 34.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Crixás: máxima 34.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Estrela do Norte: máxima 33.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Formoso: máxima 33.7°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mara Rosa: máxima 32.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Minaçu: máxima 31.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montividiu do Norte: máxima 34.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mozarlândia: máxima 34.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mundo Novo: máxima 35.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mutunópolis: máxima 34.3°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Niquelândia: máxima 33.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Crixás: máxima 34.9°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Planalto: máxima 35.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Porangatu: máxima 34.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 34.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Miguel do Araguaia: máxima 34.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Trombas: máxima 34.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uirapuru: máxima 34.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Uruaçu: máxima 33.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.