A região Norte terá uma jornada marcada pelo predomínio de sol nesta terça-feira (8). Os termômetros devem registrar marcas elevadas em vários municípios, tendo como destaques de calor as cidades de Mozarlândia, com máxima de 34,6°C, Nova Crixás, que alcança 34,3°C, e Mundo Novo, com 34,2°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais baixas estão previstas para Niquelândia, com 22,7°C, e Campinaçu, que deve registrar 23,3°C.O tempo na região deve apresentar uma umidade relativa média de 64,81%, tendo São Miguel do Araguaia com a maior taxa, chegando a 81,0%. Quanto à probabilidade média de chuva, o índice geral é de 17,02%, sendo que o município de Uirapuru lidera com 40,0% de possibilidade de ocorrência de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33,6°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Amaralina: máxima 33,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Bonópolis: máxima 33,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Campinaçu: máxima 30,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Campinorte: máxima 32,2°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Campos Verdes: máxima 33,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Crixás: máxima 33,5°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 35,0%Estrela do Norte: máxima 33,2°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Formoso: máxima 32,8°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Mara Rosa: máxima 32,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Minaçu: máxima 32,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Montividiu do Norte: máxima 33,1°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mozarlândia: máxima 34,6°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Mundo Novo: máxima 34,2°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mutunópolis: máxima 33,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Niquelândia: máxima 31,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 15,0%Nova Crixás: máxima 34,3°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 35,0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Novo Planalto: máxima 33,4°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Porangatu: máxima 33,1°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Santa Tereza de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%São Miguel do Araguaia: máxima 33,1°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Trombas: máxima 32,9°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 26,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Uirapuru: máxima 33,8°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 40,0% | chuva noite 30,0%Uruaçu: máxima 32,4°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.