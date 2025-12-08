A região Norte, para terça-feira (9), terá grande chance de chuva. As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão São Miguel do Araguaia com 29.4°C, Bonópolis com 29.0°C e Mundo Novo também com 29.0°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Niquelândia com 20.2°C e Campinaçu com 20.3°C.A umidade média do tempo na região ficará em 87.42%, com Mozarlândia e São Miguel do Araguaia apresentando os maiores índices de 95.0%, seguidas por Bonópolis com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 64.6%, sendo mais alta em Bonópolis, Campinaçu e Campinorte, todas com 75.0% de probabilidade de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Amaralina: máxima 26.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Bonópolis: máxima 29.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Campinaçu: máxima 25.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Campinorte: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Campos Verdes: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Crixás: máxima 27.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Estrela do Norte: máxima 26.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Formoso: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mara Rosa: máxima 26.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Minaçu: máxima 27.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Montividiu do Norte: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Mozarlândia: máxima 27.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Mundo Novo: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Mutunópolis: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Niquelândia: máxima 24.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Nova Crixás: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Porangatu: máxima 28.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%São Miguel do Araguaia: máxima 29.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Trombas: máxima 27.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Uirapuru: máxima 28.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Uruaçu: máxima 27.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.