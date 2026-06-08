A região Norte, para a terça-feira (9), apresentará tempo com temperaturas elevadas, marcando Mundo Novo como a cidade mais quente com 34.7°C, seguida por Novo Planalto com 34.6°C e Bonópolis com 34.4°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Niquelândia, com mínima de 17.3°C, e Uruaçu, com 18.1°C.A umidade média na região será de 52.42%, com cidades como Porangatu e Uruaçu registrando as maiores taxas, chegando a 72.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 9.13%, sendo que Bonópolis, Campinaçu e Campinorte indicam as maiores chances, com 10.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Norte:Alto Horizonte: máxima 33.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Amaralina: máxima 33.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bonópolis: máxima 34.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campinaçu: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campinorte: máxima 32.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Campos Verdes: máxima 33.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Crixás: máxima 33.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Estrela do Norte: máxima 33.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Formoso: máxima 33.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mara Rosa: máxima 32.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Minaçu: máxima 31.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montividiu do Norte: máxima 33.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mozarlândia: máxima 33.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mundo Novo: máxima 34.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Mutunópolis: máxima 33.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Niquelândia: máxima 31.9°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Crixás: máxima 34.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nova Iguaçu de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Planalto: máxima 34.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Porangatu: máxima 33.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Tereza de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Terezinha de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Miguel do Araguaia: máxima 33.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Trombas: máxima 33.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uirapuru: máxima 34.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Uruaçu: máxima 32.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.