A região Oeste terá grande chance de chuva para o domingo (1). As cidades mais quentes serão Baliza com 31.4°C, Britânia com 30.4°C e Doverlândia com 29.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Campestre de Goiás com 20.5°C e Mossâmedes com 21.3°C.A umidade do tempo na região ficará em média em 86.88%, com Cachoeira de Goiás, Ivolândia e Moiporá registrando os maiores índices, chegando a 95.0%. A probabilidade média de chuva é de 50.81%, mas cidades como Amorinópolis, Aragarças e Arenópolis apresentam chance de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Anicuns: máxima 27.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 29.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 31.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Britânia: máxima 30.4°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Buriti de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 27.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Doverlândia: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Fazenda Nova: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 28.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Israelândia: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 28.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 28.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 28.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 28.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 29.7°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 28.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mossâmedes: máxima 27.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 28.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 28.8°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 27.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 28.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.