A região Oeste, para domingo (1), apresentará um tempo com temperaturas variando de amenas a quentes. As cidades mais quentes serão Baliza, com máxima de 29.9°C, Aragarças, com 29.8°C, e Britânia, também com 29.8°C. Já as cidades mais frias serão Americano do Brasil, com mínima de 18.5°C, e Avelinópolis, com 18.6°C.A umidade do tempo na região Oeste estará elevada, com média de 78.67%. Buriti de Goiás e Sanclerlândia terão os maiores índices de umidade, alcançando 91.0%. Em relação à precipitação, a probabilidade de chuva é moderada em algumas áreas, com Fazenda Nova e Novo Brasil apresentando 55.0% de chance, e Itapirapuã com 50.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Americano do Brasil: máxima 27.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Amorinópolis: máxima 29.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Aragarças: máxima 29.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 28.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 30.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 29.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Caiapônia: máxima 28.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Campestre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 29.7°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Firminópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 29.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Ivolândia: máxima 29.2°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 29.3°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 29.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 50.0%Moiporá: máxima 29.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Novo Brasil: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Palestina de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Palminópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 29.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Turvânia: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.