A região Oeste terá tempo de altas temperaturas para domingo (10). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 32.4°C, seguida por Itapirapuã, com 31.2°C, e Jussara, com 31.0°C. Já as cidades com tempo mais ameno serão Palestina de Goiás e Paraúna, ambas registrando mínimas de 12.7°C.A umidade média na região será de 72.16%, com as cidades de Americano do Brasil, Palestina de Goiás e Paraúna apresentando os maiores índices de 84.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 13.2%, mas cidades como Baliza, Israelândia e Doverlândia têm 45.0% de chance de tempo com chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 26.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 26.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Anicuns: máxima 26.4°C, mínima 13.5°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 29.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 27.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 27.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 27.5°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 27.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 32.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 23.9°C, mínima 12.8°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Campestre de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 28.3°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 28.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 24.6°C, mínima 13.0°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 29.9°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 26.3°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 27.4°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 28.5°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.2°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 26.2°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 24.5°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jaupaci: máxima 30.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 31.0°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 26.6°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 28.5°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 26.8°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 30.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 25.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 23.4°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 11.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 29.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 28.2°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 25.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 26.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.