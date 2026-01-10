A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para domingo (11). As cidades mais quentes da região incluem Britânia com máxima de 33.8°C, Aragarças com 33.6°C e Bom Jardim de Goiás com 33.6°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Campestre de Goiás, com mínima de 19.2°C, e Aurilândia, com 19.4°C.A umidade média na região ficará em 69.58%, com destaque para Aurilândia e Palminópolis, que podem registrar até 84.0%. A probabilidade média de chuva é de 20.64%, mas Arenópolis e Piranhas apresentam as maiores chances de precipitação, atingindo 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 32.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 30.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 33.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Arenópolis: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 30.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 33.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 31.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Doverlândia: máxima 32.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 32.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 32.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Israelândia: máxima 32.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Itapirapuã: máxima 32.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 31.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 32.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 33.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 31.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Mossâmedes: máxima 30.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 31.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 32.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 30.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.