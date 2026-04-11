A região Oeste terá grande chance de chuva neste domingo (12). As temperaturas máximas alcançarão 31.4°C em Britânia, 31.2°C em Itapirapuã e 31.2°C em Jussara. As temperaturas mínimas serão mais baixas em Avelinópolis, com 18.8°C, e em Santa Bárbara de Goiás, com 19.1°C.\nA umidade média na região ficará em 73.49%, mas algumas cidades registrarão índices mais elevados, como Caiapônia com 88.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 21.05%, com Britânia apresentando a maior probabilidade de 60.0%, seguida por Jussara com 50.0% e Aragarças com 40.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 29.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%\nAmericano do Brasil: máxima 28.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%