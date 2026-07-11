A região Oeste passará por um dia de tempo firme e ensolarado neste domingo (12). Os termômetros devem registrar marcas elevadas em Britânia, Jaupaci e Jussara, cidades que despontam como as mais quentes com máxima de 31,3°C. No extremo oposto, as menores temperaturas do dia serão observadas em Palminópolis, com mínima de 16,9°C, e em Nazário, onde os índices devem cair para 17,0°C.Em relação às condições de umidade, a média para a região será de 61,71%, com destaque para Bom Jardim de Goiás e Caiapônia, que devem registrar picos de 80,0% e 78,0%, respectivamente. Já a probabilidade média de chuva em toda a área é de apenas 10,52%, sendo que os maiores potenciais para precipitações ocorrem em Doverlândia, com 25,0%, além de Adelândia e Americano do Brasil, ambas com 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Americano do Brasil: máxima 27,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 29,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 28,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 31,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 29,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aurilândia: máxima 30,2°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Avelinópolis: máxima 28,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 28,8°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 30,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Britânia: máxima 31,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 28,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 28,8°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 29,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 29,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Diorama: máxima 30,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Doverlândia: máxima 29,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 30,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 29,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 30,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 30,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapirapuã: máxima 30,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 29,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 29,3°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 31,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 31,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 29,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Mossâmedes: máxima 28,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 29,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 29,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 30,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 29,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 29,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 29,5°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 28,8°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 31,0°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 29,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 28,9°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 30,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João da Paraúna: máxima 29,5°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 29,6°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 29,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.