A região Oeste terá no domingo (13) uma jornada marcada por marcas elevadas nos termômetros, registrando média máxima de 35,93°C. Os picos de calor devem se concentrar em municípios como Britânia, com máxima de 38,9°C, seguido por Itapirapuã com 38,3°C e Jussara com 38,2°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do período serão observadas em Americano do Brasil, que pode registrar até 19,4°C, e Caiapônia, com mínima prevista de 19,7°C.O nível médio da umidade relativa do ar para a região ficará em 47,95%, sendo que os índices mais elevados devem se concentrar em Caiapônia, com até 66,0%, e Paraúna, que registra 65,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a probabilidade média na região é de apenas 8,55%, com os maiores percentuais atingindo 10,0% em cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 33,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 35,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 34,4°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 36,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 36,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aurilândia: máxima 36,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 35,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 36,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 38,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 33,8°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 36,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Diorama: máxima 36,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Doverlândia: máxima 35,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 37,4°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 35,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 36,3°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 36,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapirapuã: máxima 38,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 35,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 34,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 37,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 38,2°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 35,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 35,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 35,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 37,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 35,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 33,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 37,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 36,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 34,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 35,2°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.