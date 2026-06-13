A região Oeste registrará altas temperaturas neste domingo (14), com Britânia atingindo 33.6°C de temperatura máxima e uma sensação térmica de 37.4°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Jussara, com 32.8°C, e Itapirapuã, marcando 32.7°C. As mínimas do tempo serão registradas em Nazário, com 17.3°C, e Avelinópolis, com 17.4°C.A umidade do ar na região Oeste terá uma média de 74.67%, com as maiores taxas noturnas observadas em Bom Jardim de Goiás, chegando a 92.0%, seguido por Caiapônia, com 91.0%. Em relação às probabilidades de chuva, Baliza apresenta o maior índice, com 50.0%, enquanto Paraúna marca 45.0%. A média regional para a probabilidade de chuva é de 15.35%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 28.5°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Amorinópolis: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Arenópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.9°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.5°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Baliza: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Britânia: máxima 33.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 28.8°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campestre de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 30.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Doverlândia: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 32.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Firminópolis: máxima 30.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 32.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Ivolândia: máxima 29.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.3°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 32.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Jussara: máxima 32.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mossâmedes: máxima 30.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Novo Brasil: máxima 32.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Palminópolis: máxima 29.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Paraúna: máxima 28.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 31.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 30.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 29.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 30.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.