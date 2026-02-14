A região Oeste terá uma grande chance de chuva no domingo (15), marcando o tempo da região. As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 32.8°C, Itapirapuã, com 32.4°C, e Jussara, com 32.3°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Americano do Brasil, com 20.0°C, e Caiapônia, com 20.1°C.A umidade média na região ficará em 73.19%, com Baliza, Britânia e Piranhas registrando os maiores índices, de 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média é de 20.47%, mas cidades como Aragarças, Diorama, Montes Claros de Goiás, Novo Brasil e Santa Fé de Goiás destacam-se com 65.0% de chance de ocorrência de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Americano do Brasil: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Baliza: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Britânia: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Buriti de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Caiapônia: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Doverlândia: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 30.0%Fazenda Nova: máxima 32.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Israelândia: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 32.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Ivolândia: máxima 30.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Jandaia: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 32.0°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 50.0%Jussara: máxima 32.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 55.0%Moiporá: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Mossâmedes: máxima 31.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Novo Brasil: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Palestina de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 32.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Sanclerlândia: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 30.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 30.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Turvânia: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.