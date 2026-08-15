A região Oeste deve registrar marcas térmicas bastante expressivas ao longo deste domingo (16). O forte calor se fará presente no decorrer do dia, destacando-se os municípios de Britânia, com máxima de 38,6°C, Jussara, com 38,3°C, e Jaupaci, que registra 38,1°C. Em contrapartida, os termômetros marcam os menores índices logo cedo em Bom Jardim de Goiás, com mínima de 18,0°C, e em Aurilândia, com registro de 18,2°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional fica estabelecido em 32,01%, com os valores mais altos concentrados em Bom Jardim de Goiás, atingindo 51,0%, e Aurilândia, com 49,0%. Já a probabilidade de chuva é de 0,0%, garantindo o tempo seco em localidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 33,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 35,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 34,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 37,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 35,9°C, mínima 24,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 28,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 36,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 38,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 34,9°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 35,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 36,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 36,6°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 36,1°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 37,7°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 35,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 36,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 37,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 37,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 35,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 35,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 38,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 38,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 35,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 35,2°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 35,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 37,9°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 35,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 35,1°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 37,6°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 35,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 35,8°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 35,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.