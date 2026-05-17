A região Oeste terá tempo de altas temperaturas para domingo (17), com a sensação térmica em algumas áreas alcançando até 37.8°C. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Britânia, com 34.2°C, Jussara com 34.0°C e Itapirapuã com 33.8°C. Já as mínimas mais baixas serão em Caiapônia e Campestre de Goiás, ambas com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 67.51%, com Caiapônia apresentando os maiores índices de umidade de até 87.0%. A probabilidade média de chuva é de 12.15%, mas Baliza registra a maior chance de chuva, com 55.0%, seguida por Doverlândia com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 29.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 30.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 33.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 32.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 34.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 30.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 32.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 31.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 33.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 31.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 32.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 33.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 31.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 33.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 34.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 31.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 31.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 33.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 31.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 30.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 33.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 31.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 31.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.