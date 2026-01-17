A região Oeste apresenta grande chance de chuva para o tempo de domingo (18). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 35.4°C, Bom Jardim de Goiás, com 35.2°C, e Aragarças, marcando 35.1°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Campestre de Goiás, com 20.6°C, e Aurilândia, que registra 20.9°C.A umidade média na região Oeste será de 70.73%, com os maiores índices noturnos em Avelinópolis, Santa Bárbara de Goiás e Nazário, atingindo 92.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 40.12%, mas cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns têm 75.0% de chance de chuva à noite. Paraúna e São João da Paraúna, por exemplo, registram 65.0% de probabilidade de chuva durante o dia e 70.0% à noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 31.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Amorinópolis: máxima 33.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Anicuns: máxima 30.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Aragarças: máxima 35.1°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 34.3°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Aurilândia: máxima 30.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Baliza: máxima 35.1°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35.2°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 38.3°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 35.4°C, mínima 24.3°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 75.0%Córrego do Ouro: máxima 31.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Diorama: máxima 32.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Doverlândia: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Fazenda Nova: máxima 33.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Iporá: máxima 33.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 40.0%Israelândia: máxima 33.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 34.2°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.3°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Ivolândia: máxima 32.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 31.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Jaupaci: máxima 32.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 34.7°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 32.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Montes Claros de Goiás: máxima 34.8°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Mossâmedes: máxima 31.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Novo Brasil: máxima 33.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 31.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Piranhas: máxima 34.3°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Sanclerlândia: máxima 31.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 65.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 75.0%Santa Fé de Goiás: máxima 34.7°C, mínima 24.0°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 30.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 70.0%Turvânia: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.