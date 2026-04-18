A região Oeste terá tempo predominantemente quente para domingo (19). As temperaturas máximas na região devem alcançar 32.4°C em Britânia e Israelândia, seguidas por Novo Brasil com 32.2°C. As mínimas do tempo serão observadas em Avelinópolis, com 18.6°C, e Santa Bárbara de Goiás, com 18.7°C.A umidade média regional será de 62.84%, com os maiores índices de umidade em Britânia e Itapirapuã, ambas com 80.0%, e Aragarças, com 79.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 7.33%, com as maiores probabilidades de tempo chuvoso em Adelândia, Baliza e Britânia, todas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 29.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 30.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.4°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 32.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 31.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 32.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 31.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.9°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 31.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 31.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 31.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.