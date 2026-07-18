A região Oeste apresenta neste domingo (19) um cenário de céu aberto e ausência de nuvens carregadas, o que favorece uma rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia. Os termômetros sobem bastante em Britânia, que atinge máxima de 33,8°C, seguida por Jussara, com 33,1°C, e Itapirapuã, com 32,9°C. Por outro lado, as primeiras horas do dia registram temperaturas mais baixas na região, tendo Aurilândia como o município mais frio, com mínima de 14,0°C, e Caiapônia na sequência, com 14,2°C.A umidade relativa do ar média na região fica em torno de 46,86%, com os maiores índices concentrados em Bom Jardim de Goiás, que alcança 74,0%, e em Piranhas, com 70,0%. Quanto às precipitações, a probabilidade de chuva é de 0,0% em todas as localidades, o que consolida um domingo de tempo seco.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 28,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 30,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 29,5°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 32,1°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 30,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 31,3°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 29,7°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 31,5°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31,9°C, mínima 14,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 14,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 33,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 30,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 29,7°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 29,3°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 31,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 31,3°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 31,2°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 32,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 30,6°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 31,1°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 31,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 32,9°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 30,4°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 30,3°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 32,7°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 33,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 30,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 29,9°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 30,0°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 32,7°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 30,0°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 15,6°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 30,4°C, mínima 15,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 29,7°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 29,7°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 32,0°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 30,7°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 30,4°C, mínima 14,2°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 30,9°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 30,4°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.