A região Oeste terá um domingo (2) marcado por céu aberto e predomínio de sol, o que eleva bastante as temperaturas em diversas localidades. O destaque para os termômetros mais altos fica com Britânia, que deve atingir a máxima de 35,2°C, seguida de perto por Jussara, com 34,8°C, e Jaupaci, com 34,7°C. Já os momentos mais frescos ocorrem no início do dia, com Bom Jardim de Goiás registrando a menor mínima de 15,7°C, enquanto São João da Paraúna aponta 16,0°C.O índice médio de umidade relativa do ar em toda a região deve se estabelecer em 37,81%, com percentuais mais elevados previstos para Bom Jardim de Goiás, que chega a 60,0%, e Aurilândia, com 54,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média regional é de apenas 2,67%, sendo que a expectativa mais expressiva não passa de 10,0% em municípios como Amorinópolis, Arenópolis e Baliza.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 30,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 32,0°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 31,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 34,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 32,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Aurilândia: máxima 33,0°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 31,2°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 33,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 35,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 31,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 31,8°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Córrego do Ouro: máxima 32,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 33,0°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 34,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 32,2°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Iporá: máxima 32,9°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 33,6°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 34,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 32,2°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jandaia: máxima 31,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 34,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 34,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 32,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 31,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 31,6°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Brasil: máxima 34,6°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 31,6°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palminópolis: máxima 32,0°C, mínima 16,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 31,4°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 34,3°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 32,4°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31,4°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 32,1°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 32,7°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 32,0°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.