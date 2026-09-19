A região Oeste passará por uma jornada de calor muito forte neste domingo (20), com marcas térmicas expressivas em grande parte das cidades. Os termômetros devem registrar os maiores índices em Britânia, que deve atingir máxima de 38,7°C, enquanto Itapirapuã e Jussara vêm logo em seguida com máximas de 38,1°C. Já os momentos mais amenos do dia devem se concentrar em Aurilândia, com mínima de 21,7°C, e em Avelinópolis, que deve registrar mínima de 22,0°C.A umidade relativa do ar apresentará uma média de 35,98% na região, com os maiores índices esperados para Aurilândia, com 48,0%, e Campestre de Goiás, que deve registrar 47,0%. O tempo firme vai predominar, refletido na probabilidade média de chuva de apenas 6,22% para o território geral, embora municípios como Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns tenham uma expectativa de precipitação ligeiramente superior, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 33,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 35,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 35,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 37,7°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 36,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 35,3°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 37,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 38,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Caiapônia: máxima 34,4°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Córrego do Ouro: máxima 36,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 36,1°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 36,3°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 37,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 35,9°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 36,4°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 37,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 38,1°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 35,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jandaia: máxima 35,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 37,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 38,1°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 35,6°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 35,9°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 35,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Brasil: máxima 37,7°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palminópolis: máxima 35,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 34,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 37,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 36,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 35,8°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 35,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.