A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para domingo (21). Neste dia, as temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Firminópolis, Palmeiras de Goiás e São Luís de Montes Belos, todas com 29.8°C. Já as cidades mais frias serão Anicuns, com mínima de 19.5°C, e Caiapônia, com 19.8°C.A umidade média na região ficará em 84.35%, com Aragarças, Baliza e Bom Jardim de Goiás registrando as maiores taxas, chegando a 95.0%. A probabilidade de chuva na região é de 45.76%, mas cidades como Americano do Brasil, Anicuns e Aragarças apresentam índices significativamente maiores, com 85.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 27.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 28.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 85.0%Arenópolis: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Aurilândia: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Avelinópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 27.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 85.0%Britânia: máxima 28.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 28.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Fazenda Nova: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Ivolândia: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Moiporá: máxima 26.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Mossâmedes: máxima 28.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%São João da Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.