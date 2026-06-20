A região Oeste apresenta para domingo (21) como principal característica do tempo as temperaturas. As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 32.3°C, Jussara com 32.0°C e Itapirapuã com 31.7°C. Já as cidades mais frias serão Caiapônia, registrando mínima de 15.5°C, e Campestre de Goiás com 15.9°C.A umidade média na região será de 70.2%, com destaque para Bom Jardim de Goiás, que pode alcançar 88.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maioria das localidades, com média de 12.33%. As maiores probabilidades de chuva são observadas em Caiapônia e Doverlândia, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.4°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.3°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 29.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 28.7°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Fazenda Nova: máxima 31.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 29.1°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.2°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 28.4°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 31.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 28.8°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 31.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 28.8°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.0°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 31.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.0°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.