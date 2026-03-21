A região Oeste apresentará grande chance de chuva amanhã, domingo (22). As temperaturas para o tempo no dia registrarão Britânia como a cidade mais quente, com máxima de 30.1°C. Aragarças e Santa Fé de Goiás também terão máximas elevadas, de 29.9°C cada. Já Avelinópolis e Caiapônia serão as cidades mais frias, com mínimas de 19.2°C em ambas.A umidade média na região será de 84.55%, com cidades como Aurilândia, Avelinópolis e Córrego do Ouro atingindo 94.0% de umidade noturna. A probabilidade média de chuva é de 29.36%, mas Americano do Brasil, Anicuns e Cachoeira de Goiás se destacam com 65.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Americano do Brasil: máxima 27.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 29.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 29.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Avelinópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Baliza: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 30.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 28.2°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 28.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Diorama: máxima 28.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Doverlândia: máxima 29.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Fazenda Nova: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Iporá: máxima 29.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Israelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 15.0%Itapirapuã: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Jandaia: máxima 29.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 29.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 29.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Moiporá: máxima 29.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 28.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 29.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sanclerlândia: máxima 28.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Turvânia: máxima 28.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.