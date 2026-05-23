A região Oeste terá tempo firme e com baixa probabilidade de chuva para o domingo (24). As temperaturas serão predominantemente quentes, com Britânia sendo a cidade mais quente, registrando 32.5°C. Outras cidades com as maiores temperaturas incluem Jussara com 32.1°C e Itapirapuã com 32.0°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Caiapônia, com 17.7°C, e São João da Paraúna, com 17.8°C.A umidade do tempo na região Oeste estará em média em 69.16%. As cidades com maiores índices de umidade durante a noite incluem Bom Jardim de Goiás, com 89.0%, Piranhas, com 86.0%, e Aurilândia, com 85.0%. A probabilidade de chuva será baixa em toda a região, com a média em 9.88%. Cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis registram probabilidades de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 28.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 28.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 29.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 29.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.0°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 31.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 28.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 31.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 31.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 29.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.