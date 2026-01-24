A região Oeste terá grande chance de chuva amanhã, domingo (25). O tempo mais quente será registrado em Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com 29.4°C, seguidas por Jussara, com 29.1°C. Já as menores temperaturas serão em Caiapônia e Palestina de Goiás, que terão 19.4°C.A umidade média na região ficará em 86.91%. As cidades com os maiores índices de umidade incluem Avelinópolis, Santa Bárbara de Goiás e Nazário, todas com 95.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 49.01%, com destaque para Arenópolis e Piranhas, que apresentam 85.0% de chance de chuva, e Adelândia, com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 26.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 26.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Arenópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 28.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 26.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Campestre de Goiás: máxima 25.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 27.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 26.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ivolândia: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 28.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Jaupaci: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 29.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Moiporá: máxima 26.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 28.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 27.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 26.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 27.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São João da Paraúna: máxima 26.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 26.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.