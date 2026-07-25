A região Oeste passará por um domingo (26) marcado por céu aberto e calor intenso, sem indicativos de grandes mudanças nas condições atmosféricas. As temperaturas mais elevadas devem se concentrar em Britânia, que registrará máxima de 36,2°C, seguida por Jussara, com 35,6°C, e Itapirapuã, que deve atingir 35,4°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia serão observadas em São João da Paraúna, com mínima de 17,0°C, e em Paraúna, que registrará 17,2°C.O índice médio de umidade relativa do ar para o território deve se situar em 49,74%, atingindo marcas mais elevadas, de até 70,0%, em Bom Jardim de Goiás, e de 67,0% em Aurilândia e São João da Paraúna. No que se refere à possibilidade de precipitação, a expectativa geral na região é bastante baixa, apresentando média de 4,3%. Contudo, municípios como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis registram as maiores chances do dia, embora limitadas a apenas 10,0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,0°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 30,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 32,4°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Anicuns: máxima 31,7°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 34,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 33,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 33,2°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 32,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 34,4°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 36,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Cachoeira de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 31,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 33,3°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 33,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 33,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 34,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Firminópolis: máxima 32,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 33,3°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 34,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 35,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Ivolândia: máxima 32,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 31,9°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 35,0°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jussara: máxima 35,6°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Moiporá: máxima 32,5°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Montes Claros de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Mossâmedes: máxima 32,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Nazário: máxima 32,2°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 35,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palestina de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 32,1°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palminópolis: máxima 32,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Paraúna: máxima 31,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 34,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 32,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 32,1°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 33,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 32,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.