A região Oeste registrará no domingo (27) um dia de calor bastante intenso, com os termômetros alcançando marcas elevadas na maioria dos municípios. Entre as cidades que devem registrar os maiores índices de calor estão Britânia, com máxima prevista de 38,7°C, além de Baliza e Itapirapuã, ambas com expectativa de 38,3°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas no início do dia serão observadas em Avelinópolis, com mínima de 22,0°C, e em Santa Bárbara de Goiás, com 22,3°C.O tempo na região terá umidade relativa média de 49,41%, sendo que os maiores índices de umidade devem ocorrer em Britânia, atingindo 62,0%, e em Aurilândia, com 60,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média para o período é baixa, de apenas 3,43%. Ainda assim, as maiores chances de precipitação se concentram em Arenópolis e Piranhas, ambas com 20,0% de probabilidade, seguidas por Americano do Brasil, que apresenta 15,0% de possibilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 34,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 36,2°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 35,5°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 38,1°C, mínima 25,8°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 27,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 37,0°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 26,7°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 37,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 38,3°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 26,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 26,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 38,7°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 41,7°C | sensação térmica mín 26,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 36,7°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 34,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 36,8°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 36,6°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 36,7°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 37,8°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 36,5°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 36,9°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 37,4°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 39,3°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 38,3°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 40,4°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 36,2°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 36,7°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 38,0°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 38,3°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 40,6°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 36,3°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,9°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 36,1°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 36,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 38,0°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,7°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 36,7°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 35,8°C, mínima 23,7°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 38,1°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 36,7°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 36,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 38,0°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 40,5°C | sensação térmica mín 26,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 36,5°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 36,5°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.