A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para domingo (28). As cidades mais quentes incluem Montes Claros de Goiás, com máxima de 34.7°C, Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com 34.2°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Campestre de Goiás, com mínima de 20.2°C, e Aurilândia, com 20.7°C.A umidade média na região será de 75.34%, com Baliza apresentando os maiores índices de até 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 38.55%, mas cidades como Diorama, com 85.0%, e Amorinópolis e Aragarças, com 75.0% de chance de chuva, destacam-se pelos maiores índices.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 32.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 31.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 33.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 33.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Caiapônia: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 32.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 31.6°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 33.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 33.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 33.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 33.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jandaia: máxima 31.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 33.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 34.2°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 40.9°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Montes Claros de Goiás: máxima 34.7°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 39.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 31.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 33.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Palminópolis: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 38.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 31.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 40.9°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 30.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 32.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.