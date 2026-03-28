A região Oeste para domingo (29) terá um tempo com temperaturas elevadas, marcando a característica principal do dia. Britânia será a cidade mais quente, com máxima de 31.4°C, seguida por Itapirapuã, com 31.0°C, e Jussara, com 30.9°C. Avelinópolis e Santa Bárbara de Goiás registrarão as menores mínimas, com 17.9°C e 18.2°C, respectivamente.A umidade média na região ficará em 69.92%, enquanto a probabilidade média de chuva é de 4.65%. As cidades com maiores índices de probabilidade de chuva são Jandaia e Piranhas, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 27.6°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 28.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Arenópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 30.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Avelinópolis: máxima 28.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 30.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Britânia: máxima 31.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 29.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 29.4°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 29.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 30.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Ivolândia: máxima 29.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 29.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 29.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 28.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 30.8°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 29.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 29.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Turvânia: máxima 29.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.