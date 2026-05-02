A região Oeste terá como característica principal um tempo com temperaturas elevadas para domingo (3). As máximas se destacarão, com as cidades mais quentes sendo Britânia, com 34.7°C, Jussara, com 34.1°C, e Itapirapuã, com 34.0°C. Já as cidades com as menores temperaturas serão Caiapônia, com 17.9°C, e Bom Jardim de Goiás, com 18.1°C.Em relação à umidade, a média regional será de 60.81%, com Bom Jardim de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 85.0%, seguido por Aurilândia com 79.0% e Caiapônia com 78.0%. A probabilidade de chuva na região é baixa, com média de 7.27%. As cidades com maiores chances de chuva são Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis, todas com 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 29.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Anicuns: máxima 30.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 33.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Aurilândia: máxima 32.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 31.2°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Britânia: máxima 34.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 30.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 32.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 32.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Doverlândia: máxima 32.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 33.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Firminópolis: máxima 31.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 32.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 34.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 31.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jandaia: máxima 31.3°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 33.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jussara: máxima 34.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 31.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Mossâmedes: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 31.4°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 33.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 31.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 30.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 33.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 31.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.5°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%São João da Paraúna: máxima 31.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 31.5°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.