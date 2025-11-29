A região Oeste terá grande chance de chuva para domingo (30), caracterizando o tempo em algumas localidades. As cidades mais quentes previstas são Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com máxima de 36.2°C, seguidas por Montes Claros de Goiás, com 36.1°C. Já as cidades mais frias serão Campestre de Goiás, com mínima de 21.3°C, e Caiapônia, com 21.5°C.A umidade média na região ficará em torno de 64.24%, com algumas cidades apresentando índices mais elevados à noite, como Itapirapuã, Jussara e Mossâmedes, atingindo 82.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.73%, mas algumas cidades têm grande chance de precipitação à noite, como Adelândia, Aurilândia e Palmeiras de Goiás, todas com 75.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Americano do Brasil: máxima 32.4°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Amorinópolis: máxima 33.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Anicuns: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Aragarças: máxima 36.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 35.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 32.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 34.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36.2°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 38.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 35.9°C, mínima 24.1°C | sensação térmica máx 39.1°C | sensação térmica mín 26.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Cachoeira de Goiás: máxima 34.4°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 33.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 32.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 33.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Doverlândia: máxima 34.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 50.0%Fazenda Nova: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Firminópolis: máxima 33.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Iporá: máxima 33.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Israelândia: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 34.1°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 15.0%Ivolândia: máxima 33.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 35.7°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Jaupaci: máxima 33.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jussara: máxima 34.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%Moiporá: máxima 33.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 36.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 33.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 35.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Palminópolis: máxima 33.5°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 34.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%Piranhas: máxima 35.8°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Sanclerlândia: máxima 32.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 34.2°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 37.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 35.0%São João da Paraúna: máxima 34.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 45.0%São Luís de Montes Belos: máxima 33.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Turvânia: máxima 33.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 75.0%